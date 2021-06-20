رباعية ألمانية تهز شباك أبطال اليورو

تقرير 218

استضاف أليانز أرينا في ميونخ المواجهة الأبرز في الجولة الثانية من المجموعة الحديدية لأمم أوروبا، وجمعت بطلة النسخة الأخيرة البرتغال أمام ألمانيا المستضيفة وسط حضور جمهور غفير.

منتخب المانشافت بدأ المباراة ضاغطاً وأول فرصة لم تُكلل بالنجاح، بعدها تغيّر الوضع واستغلت البرتغال هفوة من ركنية ألمانية تحولت لهجمة سريعة بدأها بيرناردو سيلفا، الذي حول الكرة لـ دييغو جوتا، هذا الأخير لم يتوانَ عن إهداء الهداف التاريخي للبطولة كرستيانو رونالدو افتتاح التسجيل وتعزيز مكانه في صدارة الهدافين.

ألمانيا لم تستسلم وأدركت التعادل عبر المدافع روبن دياز في مرماه بالخطأ في الدقيقة الخامسة والثلاثين، بعد عرضية قوية من روبن غوسينس، أربع دقائق بعد التعادل كشرت خلالها ألمانيا عن أنيابها والنيران الصديقة ساعدت أصحاب الأرض على التسجيل مجددا عبر لاعب دورتموند رافائيل غيريرو.

المانشافت سيطروا على ما تبقى من الشوط الأول بالطول والعرض، والعديد من الفرص تصدى لها الحارس روي باتريسيو.

في الشوط الثاني دخلت ألمانيا كما أنهت الشوط الأول، غوسنس مرر عرضية سجل منها كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والخمسين، لتؤكد ألمانيا علو كعبها وسيطرتها على المباراة كاملة، وليؤكد غوسينس نجوميته للمواجهة الأبرز تمكن جناح أتالانتا من إضافة الهدف الرابع بكرة رأسية في الدقيقة الستين، قبل أن تقلص البرتغال التائهة في المباراة النتيجة بعد سبع دقائق عبر دييغو جوتا.

ألمانيا حققت المراد وسجلت انتصارها الأول، لتعود من بعيد كعادتها وإرثها، وسلطت الأضواء عليها كمنافس قوي على اللقب قبل مواجهة هنغاريا لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

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