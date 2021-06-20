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المهاجم الهولندي “ديباي” رابع صفقات برشلونة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن برشلونة تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، قادماً من ليون في صفقة انتقال حُر حتى يونيو 2023.

وبحسب البيان الرسمي من النادي الكاتالوني فإن ديباي سيُقدم رسمياً لاعباً لبرشلونة عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده هولندا في بطولة أمم أوروبا، حيث سيصبح لاعباً مسجلاً في الفريق بداية من يوليو المقبل وذلك عقب انتهاء عقده مع فريقه السابق ليون.

وسجل ديباي اثنين وعشرين هدفاً وشارك في صناعة اثني عشر هدفاً خلال أربعين مباراة مع ليون في الموسم الماضي، كما أنه ساهم لوصول منتخب الطواحين إلى ثمن نهائي اليورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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