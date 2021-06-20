نشنوش يبرر وكليمنتي يتقبل الخسارة

في أول رد فعل بعد الخسارة أمام السودان وفقدان فرصة التواجد في كأس العرب لكرة القدم اعتبر المدرب خافيير كلمنتي أداء فريقه جيدا رغم الخسارة بينما برر الحارس محمد نشنوش الهزيمة بضيق الوقت الذي لم يتح للمدرب تطبيق أفكاره مع اللاعبين.

كليمنتي وصف المباراة بالصعبة على الفريقين معرجا على أداء لاعبيه الذي رآه المدرب الباسكي جيدا، كما اعتبر كليمنتي غياب التوفيق سببا أيضا في فقدان نتيجة المباراة.

صاحب الـ71 عاما عدّد الفرص التي أتيحت للمنتخب الوطني والتي رآها كفيلة بقلب الموازين لولا سوء الحظ في الوقت الذي وصلت فيه السودان لمرمى نشنوش من علامة الجزاء، مطالبا من الجميع تقبل الهزيمة والنظر لإيجابيات المباراة.

ولم يختلف الحارس محمد نشنوش مع مدربه، إذ رأى حامي عرين المنتخب عدم التوفيق في الفرص سببا رئيسا في الخسارة أمام السودان، كما التمس نشنوش العذر له ولزملائه كون المدرب الباسكي استلم المنتخب قبل فترة قصيرة، وهو ما أثر على إعداد المنتخب واختيار التشكيلة الأنسب.

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