“يد الأهلي طرابلس” تتخطّى “الاتحاد”

نجح فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد في الوصول للمباراة النهائية، عقب تخطّيه جاره وغريمه التقليدي الاتحاد، بنتيجة “24-23″، في المباراة التي استضافتها قاعة نادي الأولمبي بمدينة الزاوية.

وجاء تأهل الأهلي طرابلس لهذا الدور، بعد فوزه علي اتحاد الشرطة، بينما تأهل الاتحاد بعد أن تخطّى الجزيرة.

وينتظر الأهلي المتأهل من المنطقة الشرقية، حيث سيُقام النهائي في الرابع عشر من الشهر القادم في قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية؛ لتحديد بطل هذه النسخة من المسابقة.

وعزّز فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد صفوفهما بالعديد من الصفقات البارزة؛ بهدف المنافسة خلال هذا الموسم.

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