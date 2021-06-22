الدكتور “فرج بن سليم” نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع

اُنتخب الدكتور فرج بن سليم، نائبًا شرفيًا مدى الحياة، لرئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة للجميع بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء انتخاب “بن سليم” بوصفه من أبرز الشخصيات المؤثرة التي عملت طيلة السنوات الماضية على إثراء النشاط وتطوره بالاتحاد العربي للرياضة للجميع.

ويعتبر “بن سليم” من الشخصيات الرياضية والكشفية البارزة في الرياضة الليبية، وقد كان ولازال يتقلد مناصب عدة ومهام رفيعة نظرًا لما يتمتع به من خبرة علاوة على ما يحظى به من ثقة وتقدير محليًا وعربيًا.

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