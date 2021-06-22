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منتخب القوة البدنية يُواصل تحضيراته لبطولة تونس الودّية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواصل المنتخب الليبي في لعبة القوة البدنية تحضيراته، بشكل يومي، في مدينة بنغازي، تحت إشراف المدرب الوطني والبطل الدولي طارق مخلوف؛ وذلك استعدادًا لخوض بطولة ودّية في تونس من المنتظر أن تُقام أواخر يوليو القادم.

وتضمّ تشكيلة المنتخب الليبي عددًا من العناصر الشابة الواعدة التي بإمكانها تحقيق أرقام عالمية إضافة إلى أسماء ذات خبرة، وسبق أن توّجت بالذهب على المستوى العربي والقاري والعالمي.

ويُحاول الطاقم الفني للمنتخب الليبي الوصول بالرياضيين إلى أعلى جاهزية؛ وذلك لتحقيق النتائج المرجوّة في بطولة العالم للكبار التي ستُقام في السويد أكتوبر القادم.

وتعدّ لعبة القوة البدنية إحدى أبرز الألعاب التي نجحت في تحقيق ألقاب كثيرة للرياضة الليبية في كل المسابقات التي شاركت فيها أبرزها بطولات العالم و أفريقيا والعرب.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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