الدنمارك تعود بتأهل تاريخي لثمن نهائي اليورو

تقرير 218

استقبل ملعب باركن في كوبنهاغن المباراة الثالثة لصاحبة الأرض الدنمارك التي استضافت روسيا بعد خسارتين أمام فنلندا وبلجيكا على التوالي، ويسعى رفقاء كاسبر شمايكل وسيمون كاير لتصحيح المسار والتأهل لثمن النهائي رغم صعوبة المسار .

بدأ الدب الروسي بقوة وكانت أولى الفرص عبر ألكسندر غولوفين، وتصدى لها شمايكل، وجاء الرد الدنماركي بصاروخية من لاعب الوسط هوبيرغ احتاجت لبعض السنتميترات لهز الشباك الروسية ، ومن المكان نفسه تقريبًا أرسل ميكيل دامسغارد كرة بقي الحارس يتفرج عليها وهي تزور الشباك وسط احتفال من الجمهور.

هناك في سان بطرسبرغ؛ حضرت الفرص وغابت الأهداف عن مواجهة بلجيكا وفنلندا ، فرص بالجملة للوكاكو ودي بروين نجحا في الوصول إلى المبتغى

أما في كوبنهاجن؛ فقد حافظ الدنماركيون على النزعة الهجومية، يوسف بولسن تكفل بإضافة الهدف الثاني لأصحاب الدار، الإثارة تواصلت وروسيا قلصت الفارق من علامة الجزاء بواسطة أرتيم دزيوبا.

جمهور الدنمارك؛ أتته الأخبار من روسيا بعدما سجلت بلجيكا الهدف الأول عبر لوكاس راديكي بالخطأ في مرمى فنلندا.

وهنا؛ زادت الروح الدنماركية والرغبة تجاوزت التوقعات، صاروخية من أندرياس كريستنسن أثمرت هدفا ثالثا في الدقيقة التاسعة والسبعين ، قابله في المباراة الأخرى هدف للعملاق روميلو لوكاكو أكد علو كعب بلجيكا في البطولة واقتراب تأهل رفقاء إيركسن.

الفرحة في كوبنهاجن ومايهيلي أنهى المواجهة بهدف رابع ضامنًا تأهلاً دراماتيكيًا للدنمارك في سعيها لمواصلة المشوار الأوروبي.

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