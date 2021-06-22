“التانجو” تعبر الباراجواي وتصل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

تقرير 218

ضمنت الأرجنتين تأهلها إلى ربع نهائي البطولة، بفوزها في الجولة الثالثة على الباراجواي، بهدفٍ دون مقابل ضمن المجموعة الأولى.

وجاء هدف التانجو الوحيد في الدقيقة العاشرة عبر أليخاندرو غوميز ، لتسجل الأرجنتين نقطتها السابعة من ثلاث مباريات فيما بقيت الباراجواي ثالثة بثلاث نقاط.

ومن المنتظر أن تلتقي الأرجنتين، بوليفيا، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، في الجولة الخامسة فيما لن تخوض مباريات الجولة الرابعة، وذلك للراحة.

وفي مواجهة أخرى؛ تعادلت أوروجواي مع تشيلي بهدف لمثله في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكوبا أمريكا على ملعب أرينا بانتانال.

وتقدم إدواردو فارغاس لتشيلي في الدقيقة الـ 26، قبل أن يدرك لويس سواريز التعادل لأوروجواي في الدقيقة الـ 66 .

ووصلت تشيلسي إلى النقطة الخامسة من أصل ثلاث مباريات لتبلغ ربع النهائي، فيما حقّق السيليستي أول نقاطه من مباراتيْن.

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