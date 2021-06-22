“أطويلب” يكشف لـ”218″ موعد الموسم الجديد.. وتحضيرات المنتخب لأمم أفريقيا

خاص 218

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغّرة، حسين أطويلب، في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ”218″ إن الموسم المحلي الذي اختتم اليوميْن الماضييْن؛ انتهى بأفضل طريقة، بحسب الرزنامة المعدة من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصغّرة.

وأشار رئيس الاتحاد العام لكرة القدم المصغّرة إلى أن انطلاق الموسم المقبل سيكون في مطلع أكتوبر المقبل، بمباراة السوبر، حيث سيلتقي فريقي أبو مليانة، فريق التحدي طمينة.

وذكر “أطويلب” أن الموسم المقبل سيشهد تغييرًا في الرزنامة الخاصة، حيث سيكون بنظام الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، كما أن لجنة التطوير قد أعدّت خطةً جديدةً لخوض الدوري الممتاز الموسم المقبل بمشاركة 34 فريقًا لمدة ثلاث سنوات وحتى الوصول إلى 20 فريقًا إجمالاً.

وبحسب “أطويلب”؛ فإن اتحاد الكرة المصغّرة تلقى طلباتٍ عديدةً من أندية مدينة بنغازي للمشاركة في مسابقات كرة القدم المصغّرة، وتوّج فريق أبو مليانة ببطولة الدوري المحلي لكرة القدم المصغّرة لأول مرة، قبل ثلاثة أسابيع، فيما حصد فريق التحدي بمسابقة كأس ليبيا.

وأوضح حسين أطويلب أن الاهتمام في الفترة الحالية سيكون مُنصبًا على المنتخب الوطني الذي سيدخل معسكرًا داخليًا لمدة عشرة أيام، وذلك قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا إلى جانب الجزائر والغابون إضافة إلى زامبيا.

وقال “أطويلب” إن الاتحاد تواصل مع وزارة الرياضة؛ لدعم المنتخب والسفر إلى نيجيريا؛ لاستكمال تحضيرات المشاركة الأفريقية.

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