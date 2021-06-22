اجتماع مشترك بين وزارة الرياضة والأولمبية الليبية لتوحيد العمل

استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي, رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية جمال الزروق؛ وذلك لتوحيد العمل لمصلحة الرياضة الليبية.

الاجتماع الذي حضره وكيل شؤون الأندية جمال أبونوارة، ومستشارو الوزارة والنائب الثاني باللجنة الأولمبية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية العامة؛ تناول توحيد الرؤية بين وزارة الرياضة والأولمبية الليبية بعيدا عما تشهده الساحة الرياضية من مناكفات وتداخلات وصعاب أثرت سلبا في المشهد الرياضي.

هذا وخلص الأجتماع إلى تخطي كل هذه الأحداث وتأكيد توحيد الصف بما يعود على صالح الرياضة الليبية.

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