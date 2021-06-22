فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد يتأهل إلى نهائيات كأس ليبيا

تأهل فريق الأهلي طرابلس للمرحلة النهائية لكأس ليبيا لكرة اليد؛ وذلك بعد فوزه على فريق الاتحاد بنتيجة 24-23.

المباراة التي أقيمت أمس على أرضية قاعة نادي الأولمبي للألعاب الرياضية بالزاوية في نهائي تصفيات الكاس عن المنطقة الغربية؛ شهدت منافسة شديدة حتى الدقائق الأخيرة.

وبذلك سيتنافس الأهلي طرابلس مع فريق الهلال المتأهل عن المنطقة الثانية؛ إضافة إلى المتأهل من المنطقة الرابعة بين الأخضر والمروج وذلك لتحديد بطل كأس ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي والتي ستقام بقاعة طرابلس الكبرى في منتصف يوليو المقبل.

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