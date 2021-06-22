“مواجهة محتدمة” بين إنجلترا والتشيك لبلوغ ثمن نهائي “اليورو”

‬تقرير “218”

عقب تعادلها في الديربي البريطاني، تطمح إنجلترا للتسجيل وضمان العبور إلى ثمن نهائي يورو 2020، وفض الشراكة مع التشيك كي لا تختلط المجموعة بنتيجة المباراة الأخرى بين كرواتيا وبولندا.

ملعب ويمبلي سيكون محتضنا للمواجهة المرتقبة، أبناء المدرب غاريث ساوثغيت وبعد مسار متميز قبل انطلاق البطولة والانتصار على كرواتيا بصعوبة في أولى الجولات والتعادل أمام أسكتلندا سيكون الفوز الثاني نصب أعينهم لتأكيد الجدارة وبعث رسالة لجميع المنتخبات مفادها بأن الأسود الثلاثة ستكشر عن أنيابها في باقي مشوار اليورو.

تفاصيل المواجهة تكمن في الدخول بنفس التشكيل المعتاد لأصحاب الأرض الذين سيكونون مدعومين بتشجيع أنصارهم في لندن، لغز تراجع التهديف لهاري كين هو الشغل الشاغل لكل متابعي اليورو كما أن عناصر الشباب الذين يدعمون العناصر الأساسية للإنجليز قد يكون سببا واضحا في السجل التهديفي لرفقاء فودين.

التشيك من الجهة الأخرى لن تكون بالخصم السهل في المواجهة، فبعد فوزها في غلاسكو على أسكلتندا وتعادلها أمام كرواتيا يسعى رفقاء باتريك تشيك هداف المسابقة رفقة رونالدو ولوكاكو وفينالدوم لكسب واحدة من أهم معتركات دور المجموعات للوصول إلى المبتغى.

مواجهة لضمان التأهل إلى ثمن النهائي وكسب جرعة جديدة لمواصلة المشوار الأوروبي وربما تضع القرعة المتأهل في اختبار ليس بالصعب وهنا قد تتغير المعادلة والطموح في نسخة اليورو الاستثنائية.

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