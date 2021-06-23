الأهلي بنغازي والنصر يُواصلان التحضير لمواجهة الديربي

يُواصل فريقا الأهلي بنغازي والنصر تحضيراتهما لمواجهة الديربي المرتقبة التي تُقام مساء السبت بملعب بنينا، لحساب الجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى.

مباراة الذهاب التي أقيمت في شهر رمضان؛ انتهت لصالح الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يتصدر الفريق المجموعة برصيد 37 نقطةً، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر، الثاني.

ويدخل الفريقان المباراة مع وجود بعض الغيابات، حيث يفتقد النصر لجهود سالم المسلاتي ومهند بوعجيلة، بينما قد تُسجّل صفوف الأهلي غياب التاورغي وعلي يوسف، بسبب وفاة والده خلال اليوميْن الماضييْن.

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