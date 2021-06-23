لليوم الثالث .. بنغازي تستضيف بطولة ليبيا للبلياردو والسنوكر

تتواصل في مدينة بنغازي، لليوم الثالث على التوالي، منافسات بطولة ليبيا للسنوكر، التي افتتحت مساء السبت الماضي، بقاعة السنوكر والبلياردو بنادي الهلال.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 27 من شهر يونيو الجاري، وتشهد البطولة مشاركةً واسعةً لعددٍ كبيرٍ من محبّي هذه الرياضة من مختلف مدن ليبيا.

وتشرف على فعاليات البطولة؛ اللجنة الفنية الفرعية لرياضة السنوكر والبلياردو بمدينة بنغازي، والتي وضعت للبطولة شعارًا يحمل اسم كرنفال ليبيا للسلام.

وتعد البطولة هي الأولى منذ أكثر من ست سنوات؛ نظرًا لتوقف أنشطتها بسبب الأوضاع التي عاشتها ليبيا في السنوات الأخيرة.

ورصدت اللجنة المنظمة لبطولة كرنفال ليبيا السلام، جوائز قيمة لأصحاب المراكز الأولى في البطولة.

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