“قنبور” يُواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو بمعسكره في صقلية

يُواصل لاعب التجديف الليبي، حسين قنبور، استعداداته للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 في طوكيو، حيث يقيم معسكره في الفترة الحالية في جزيرة صقلية الإيطالية.

وبحسب موقع “ريميسا” الرياضي؛ فإن “قنبور” يؤدي تدريباته على فترتيْن صباحية ومسائية تحت إشراف اللجنة الفنية للاتحاد للتجديف.

ويختتم “قنبور” استعداداته لأولمبياد في معسكره المقام حاليًا في صقلية الإيطالية يوم 16 يوليو الحالي، حيث تنطلق المنافسات في الـ 27 من الشهر القادم.

ويتدرب “قنبور” حاليًا، تحت إشراف المدرب التونسي أنيس الجويني، حيث نجح “قنبور” في تجاوز التصفيات الأفريقية عام 2019.

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