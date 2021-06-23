لجنة المسابقات تعتمد نتيجة التعاون والأخضر بالتعادل الإيجابي

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نتيجة مباراة فريقيْ التعاون والأخضر بالتعادل بهدفيْن مقابل هدفيْن لحساب الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى.

وقرّرت لجنة المسابقة أيضًا معاقبة فريق التعاون بغرامة مالية تقدر بحوالي ثلاثة آلاف دينار ليبي بعد الأحداث التي صاحبت هذه المباراة في ملعب اجدابيا.

ويملك الأخضر في رصيده 28 نقطة في المركز الرابع بينما وصل فريق التعاون للنقطة التاسعة في المركز التاسع.

ويمرّ الدوري الممتاز بمرحلة عسيرة من التقلبات نظرًا للتوقفات التي تحدث بشكل مستمر اعتراضًا على أداء الحكام نتيجة دخول عددٍ كبيرٍ من الجمهور.

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