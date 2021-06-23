ويمبلي “يزيّن” نهاية “اليورو” باستعادة “صخب الجمهور”

أكدت الحكومة البريطانية بأن ملعب ويمبلي في العاصمة لندن سيشهد حضور أكثر من 60 ألف متفرج، خلال مواجهتيْ نصف النهائي والمباراة النهائية من “يورو 2020”.

وبحسب الحكومة البريطانية؛ فإن عدد المشجعين الذين سيحضرون مباراتيْ نصف النهائي والنهائي سيكون الأكبر منذ أكثر منذ 15 شهرًا داخل بريطانيا وأغلب الدول الأوروبية، حيث عملت الحكومة على زيادة عدد الجمهور منذ بداية البطولة إلا أن وزارة الصحة أوضحت أنه وحتى موعد النهائيات؛ سيكون الوضع الصحي أفضل بكثير .

وكشف وزير الرياضة والثقافة البريطاني، أوليفر دودن، أن ويمبلي سيكون شاهدًا على حضور قرابة 65 ألف متفرج، وهو الذي يمثل بارقة أمل لطمأنة العالم بأن بريطانيا بدأت في إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، والعودة إلى الملاعب بهذا الشكل سيكون شرفًا لكل البريطانيين.

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