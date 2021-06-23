“تألق مودريتش” يقود كرواتيا إلى ثمن النهائي

بلغت كرواتيا دور الـ 16 من البطولة بعد فوزها المهم على مضيفتها اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب هامبدن بارك .

وافتتح نيكولا فلاشيتش أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 17، وعدّلت اسكتلندا النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق.

وأضاف قائد كرواتيا، لوكا مودريتش، الهدف الثاني من تسديدة رائعة بحلول الدقيقة الـ 62، قبل أن يختتم الجناح إيفان بيريسيتش الهدف الثالث في الدقيقة الـ 77.

وصعدت وصيفة العالم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، ووصلت للنقطة الرابعة التي تضمن لها التواجد في ثمن النهائي.

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