“تشالهان أوغلو” أول صفقات النيراتزوري

أعلن إنتر، بطل إيطاليا، تعاقده، رسميًا، مع لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو، قادمًا من غريمه وجاره ميلان، في صفقة انتقالٍ حرٍّ لمدة ثلاثة مواسم.

واجتاز اللاعب التركي الفحوصات الطبية قبل أن يُوقّع عقدًا يربطه مع النيراتزوري حتى يونيو 2024، وانضمّ صاحب الـ 27 عامًا إلى إنتر، بطلبٍ من الطاقم الفني الجديد بقيادة سيموني إنزاغي، وذلك بعد الوضع الصحي الذي يمرّ به الدنماركي كريستيان إيركسن.

وخاض تشالهان أوغلو تجارب عديدةً في البوندسليجا مع “كارلسروه وهامبورج” إضافةً إلى باير ليفركوزن قبل انضمامه إلى ميلان في صيف

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