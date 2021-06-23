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إسبانيا تطمح لتصحيح مسارها أمام سلوفاكيا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وعقب تعادلها في المباراتين أمام السويد وبولندا تطمح إسبانيا لتحقيق الانتصار الأول لها في اليورو عندما تلتقي سلوفاكيا على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية ضمن المجموعة الخامسة.

وأجرى منتخب لاروخا تدريباته بحضور جل اللاعبين بمن فيهم العائد سيرجيو بوسكيتس الذي أعلن شفاؤه من الإصابة بفيروس كورونا>

وكانت إسبانيا قد تعادلت أمام السويد بدون أهداف في الجولة الأولى قبل أن تكرر التعادل مجدداً أمام بولندا بهدف لمثله حيث يحتل أبناء المدرب لويس أنريكي المركز الثالث متأخراً بفارق نقطتين عن السويد المتصدرة ونقطة عن سلوفا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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