“قمة منتظرة” بين بطل ووصيف اليورو

تقرير 218

يلتقي قطبا نهائي يورو 2016 في مواجهة محتدمة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، قمة برتغالية فرنسية من أجل ضمان العبور إلى ثمن نهائي اليورو من المجموعة الحديدية.

المنتخب البرتغالي حامل اللقب يسعى لخطف بطاقة العبور إلى دور 16، وأول الطريق سيكون من مواجهة أبطال العالم الذين يتقدمون بفارق نقطة واحدة عن طموح رفقاء كريستيانو رونالدو، ثلاث نقاط في حوزة البرتغال بعد فوز دراماتيكي صعب على هنغاريا قبل السقوط المدوي في أليانز أرينا أمام المانشافت برباعية.

النجم كريستيانو رونالدو سيكون مجدداً أمام فرصة لتعزيز رقمه القياسي بعدد الأهداف في البطولة الأوروبية، انفراده بالسجل التهديفي والوصول للهدف الثاني عشر أمام ألمانيا لن يكون مساراً للتوقف بل ومواصلة الشهية المفتوحة أمام الشباك، والخصم الفرنسي قد يكون الأهم في حال تسجيله أمام مدرجات ممتلئة في بودابست التي سجل خلالها ثنائية في بداية مشوار البرتغال باليورو الحالي.

من الجهة المقابلة سيكون أبناء المدرب ديديه ديشامب أمام فرصة لضمان التأهل لثمن النهائي، لتكملة مشوار حصد اللقب ونسيان خيبة ألفين وستة عشر في نهائي باريس.

غياب عثمان ديمبيلي سيكون مؤثراً على منتخب الديوك رغم تواجده احتياطياً في أغلب المباريات، وكما أوضح ديشامب أن إصابة ديمبيلي ستُغير تفكيره في منتصف المباريات وذلك لاعتماده على كل اللاعبين وحتى البدلاء.

تفاصيل هي ستحسم المواجهة المرتقبة، قمة دور المجموعات بين البطل والوصيف ستكون الأهم في طريق يطمح خلاله المنتخبان إلى الذهاب بعيداً، والتتويج الأوروبي المنتظر.

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