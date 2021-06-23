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“رفقاء نيمار” أمام أول اختبار صعب في كوبا أميركا

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلتقي البرازيل أمام كولومبيا في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة كوبا أميركا؛ وذلك بعد تأهلها إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وتدخل البرازيل للمواجهة متصدرة للمجموعة برصيد ست نقاط، متقدمة على كولومبيا بفارق نقطتين، ويسعى أبناء المدرب تيتي إلى جمع العلامة الكاملة ومواصلة السلسلة الإيجابية للسامبا، وذلك بعد الفوز على فنزويلا بثلاثية دون مقابل، وبيرو برباعية نظيفة، وحافظت البرازيل على نظافة شباكها في آخر ست مباريات، كما سجل أربعة عشر هدفاً.

ومن المنتظر أن يشرك المدرب تيتي عدداً من اللاعبين البدلاء أمام منتخب لوس كافيتيروس بعد مشاركة أحد وعشرين لاعباً من أصل أربعة وعشرين تم استدعاؤهم للبطولة الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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