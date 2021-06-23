سكاي سبورت: “مانشستر سيتي يطمح للحصول على هداف البريمرليغ”

تقدّم مانشستر سيتي بطل البريمرليغ للموسم الماضي بعرض يصل إلى مائة مليون جنيه إسترليني؛ للحصول على خدمات هداف الموسم الماضي ومهاجم توتنهام هاري كين.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت”، فإن العرض الذي يصل إلى مائة وخمسة عشر مليون يورو سيُقدم من إدارة السيتي إلى توتنهام، إلا أن رئيس السبيرز دانيال ليفي قد يرفض العرض الأول للمهاجم الأول في الفريق اللندني.

وكان هاري كين قد كشف رغبته بالرحيل عن توتنهام مع نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد احتلال الفريق المركز السابع، ليغيب بذلك للموسم الثاني على التوالي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في المقابل يطمح السيتي لسد الثغرة التي سيتركها رحيل مهاجمه سيرجيو أغويرو إلى برشلونة، وينتظر المسؤولون عن الانتقالات في توتنهام انتهاء بطولة أمم أوروبا حتى تتضح وضعية مهاجم المنتخب الإنجليزي.

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