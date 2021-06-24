غوريتسكا “يهدي المانشفات” تأهلاً صعباً لثمن النهائي

رافقت ألمانيا كلاً من فرنسا والبرتغال إلى ثمن نهائي اليورو بعد تعادلها الصعب أمام هنغاريا بهدفين لمثلهما على ملعب أليانز أرينا في ختام مواجهات المجموعة السادسة .

وتقدم المنتخب المجري بهدف المهاجم آدم شالاي، ليتعادل المانشافت في الدقيقة السادسة والستين عبر الواعد كاي هافيرتز، إلا أن المنتخب الهنغاري أنتظر دقيقتين ليضيف الهدف الثاني عبر أندراس شافير بعد خطأ الحارس مانويل نوير، إلا أن ليون غوريتسكا عدل الكفة لألمانيا قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق .

لتعبر ألمانيا إلى دور الستة عشر بعد وصولها للنقطة الرابعة في المركز الثاني للمجموعة خلف فرنسا ومتقدمة على البرتغال بفارق المواجهات المباشرة .

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