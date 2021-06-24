الأولمبي يفوز على أبوسليم في الوقت القاتل

تجاوز الأولمبي مضيفه أبوسليم بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية بملعب طرابلس الدولي.

وتقدم الأولمبي في النتيجة في الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة الأربعين بهدف فرج كوبا بالخطأ في مرمى فريقه بينما عدل أبوسليم النتيجة في الدقيقة الثالثة والخمسين بواسطة عبدالله جديدو.

وفي الوقت بدل الضائع أضاف الأولمبي الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق عبدالسلام حركة ليرفع الفريق رصيده بهذا الفوز للنقطة السابعة عشر في المركز السادس بينما تجمد رصيد أبوسليم عند النقطة الثانية عشر في الترتيب العاشر.

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