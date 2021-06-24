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التحدي يفقد مباراته أمام دارنس

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد فريق التحدي مباراته على أرضه أمام ضيفه دارنس بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى بالدوري الممتاز.

صاحب الأرض افتتح النتيجة عن طريق المهاجم عز الدين العقوري في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الأول.

وعدل علي دخيل النتيجة قبل نهاية الحصة الأولى بدقائق قليلة وأضاف زميله المهاجم التونسي وائل الشهايبي الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز دارنيسي رفع من رصيد الفريق للنقطة السادسة عشر في الترتيب السادس بينما تجمد رصيد الفهود عند النقطة السابعة عشر في المركز الخامس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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