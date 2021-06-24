التحدي يفقد مباراته أمام دارنس

فقد فريق التحدي مباراته على أرضه أمام ضيفه دارنس بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى بالدوري الممتاز.

صاحب الأرض افتتح النتيجة عن طريق المهاجم عز الدين العقوري في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الأول.

وعدل علي دخيل النتيجة قبل نهاية الحصة الأولى بدقائق قليلة وأضاف زميله المهاجم التونسي وائل الشهايبي الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز دارنيسي رفع من رصيد الفريق للنقطة السادسة عشر في الترتيب السادس بينما تجمد رصيد الفهود عند النقطة السابعة عشر في المركز الخامس.

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