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الأهلي طرابلس يتوج ببطولة الأواسط

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت المباراة الأخيرة لأواسط الأهلي طرابلس أمام منافسه فريق أواسط الشط إقامة احتفالية كبيرة من أجل تتويجه بكأس دوري الأواسط لأندية الممتاز على مستوى طرابلس.

حيث اختتم أبناء المدرب يوسف السيليني هذا الموسم دون خسارة بعدما حققوا انتصاراً عريضاً على شباب الكناري برباعية نظيفة.

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت في حضور جمهور ومحبي النادي الأهلي قام رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس صحبة بعض إداريي النادي بتتويج الفريق البطل بالقلائد الذهبية والكأس الغالية وسط فرحة غامرة من اللاعبين الشبان وجهازهم الفني والإداري.

يُذكر إن أواسط الأهلي قد حققوا انتصارات باهرة في معظم مبارياتهم ولم يتلقوا أية خسارة وتعادلوا في ثلاثة لقاءات فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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