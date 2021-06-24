32 شخصا العدد المسموح لكل فريق في ديربي بنغازي

اتفق رئيسا ناديي الأهلي بنغازي والنصر مع رئيس مديرية أمن بنغازي ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمدينة، ولجنة المسابقات العامة؛ اتفقوا على دخول اثنين وثلاثين شخصا لكل فريق في مباراة الديربي.

وجاء هذا الاتفاق في الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الإياب بين فريقي الأهلي بنغازي والنصر، لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الإياب للدوري الممتاز لكرة القدم التي ستقام يوم السبت القادم في ملعب بنينا، كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على منع التجمع خارج الملعب ومحيطه تفاديا لأي صدام بين مشجعي الفريقين خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي رافقت مباراة الفريقين في منافسات دوري فئة الأواسط.

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