الاتحاد المصراتي يستقبل المدينة في مباراة قمة الأسبوع

في مواجهة منتظرة هذا الأسبوع … يستقبل فريق الاتحاد المصراتي فريق المدينة يوم الجمعة بملعب مصراتة في لقاء لا يحتمل القسمة على اثنين.

فبعد تقديم عروضه القوية سيسعى الاتحاد المصراتي إلى مواصلة الفوز للمزاحمة على التأهل إلى رباعي التتويج، خاصة وأن الفريق يحتل المركز الثالث برصيد ست وعشرين نقطة وبفارق نقطة على صاحب المركز الثاني الأهلي طرابلس, فيما سيحاول فريق المدينة بقيادة مدربه الجديد عبدالحفيظ اربيش العودة إلى سكة الانتصارات وتعديل وضعية الفريق حيث يحتل حاليا المركز الثامن برصيد أربع عشرة نقطة.

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