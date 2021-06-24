فورسبرغ يسجل أسرع أهداف يورو 2020

ضمن المنتخب السويدي تأهله إلى دور الستة عشر من اليورو متصدراً للمجموعة الخامسة بفوزه على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب غازبروم أرينا في سان بطرسبرغ .

وأفتتح مهاجم السويد إيميل فورسبيرغ أول أهداف المباراة بعد مرور دقيقتين من انطلاق المباراة مسجلاً ثاني أسرع هدف في تاريخ أمم أوروبا وعزز نفس اللاعب تقدم السويد بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والخمسين، إلا أن روبرت ليفاندوفيسكي قلص الفارق في الدقيقة الحادية والستين لبولندا، ليعدل نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة الرابعة والثمانين، لكن السويد أكدت انتصارها بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عبر فيكتور كلايسون .

لترفع السويد رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة وتضرب موعداً أوكرانيا في ثمن النهائي .

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