رونالدو يعزز رقمه التهديفي ويعادل على دائي دولياً

تقرير 218

مواجهةُ البرتغال حاملةِ اللقبِ الأوروبي وفرنسا بطلةِ المونديال الأخيرِ شهدت امتلاءَ مُدرجاتِ ملعبِ بوشكاش أرينا بأكثرَ من ستينَ ألفَ متفرج .

القمةُ بدأت سريعاً بتمريرةِ بول بوغبا الساحرةِ إلى كيليان مبابي الذي أضاعَ إنفراداً كان في المتناولِ لإفتتاح التسجيلِ للديوك أمامَ تألق الحارسِ روي باتريسيو، الدقيقةُ السابعة والعشرون شهدت تدخلاً من الحارسِ هوغو لويس أمامَ دانييلو ليحتسبَ الحكمُ أنتونيو ماتيو لاهوز ركلةَ جزاءٍ للبرتغال تمكنَ خلالَها النجمُ كرستيانو رونالدو من افتتاحِ التسجيلِ وتعزيزِ مكانهِ في صدارة هدافي البطولةِ ومُسجلاً أولَ أهدافهِ في مرمى فرنسا ، كما وصل إلى الهدف 109 في عدد الأهداف الدولية لمنتخب البرتغال ليعادل رقم الإيراني علي دائي .

وفي آخرِ لحظاتِ الشوط الأول احتسبَ الحكمُ الإسباني ركلةَ جزاءٍ بعد عرقلةِ سيميدو لنجمِ المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، ركلةُ جزاءٍ سَجلَ من خلالِها كريم بنزيما أولَ أهدافهِ في البطولةِ وأولَ أهدافهِ منذُ سنواتٍ مع أبطال العالم .

بنزيما دخلَ الشوطَ الثاني كما أنهى الأول، بعدما أضافَ الهدفَ الثاني مستغلاً تمريرةَ بول بوغبا ، هدفٌ لم يأخذ حيزاً لفرحةِ بنزيما بعد إلغائه في البدايةِ بداعي التسلسلِ إلّا أنَ تقنيةَ الفيديو والحكمَ لاهوز أكدا شرعيةَ هدفِ بنزيما أمامَ فرحةِ الجمهور الفرنسي .

البرتغال لم تقِف في مكانِها وكرستيانو رونالدو هوَ مَن تكفلَ بإيجادِ الحلول ، اللاعبُ الأبرزُ ساهمَ بوقوعِ المدافع كوندي في المحظورِ بعد لمسِ الكرةِ بيدهِ لتُستحبَ ركلةُ جزاءٍ سجلَ خلالَها الدون الهدفَ الرابعَ عشرَ له في أممِ أوروبا وخامسَ أهدافهِ في النسخةِ الحالية .

فُرصُ فرنسا تواصلت لتسجيلِ الهدفِ الثالث بعد مهارةِ بول بوغبا وتسديدتهِ التي منعها باتريسيو والقائمُ معاً لمعانقةِ الشباك ، في النهايةِ التعادلُ ضَمنَ تأهلَ المنتخبينِ معاً إلى ثمنِ النهائي في واحدةٍ من أبرز قممِ اليورو الحالي .

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