اللجنة الفنية للسلة الليبية تحدد موعدا لنهائيات فئتي 18 و 20 عاما

بنغازي 24 يونيو 2021 (وال) حددت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الليبي لكرة السلة موعدا نهائيا لنهائيات ليبيا لكرة السلة، لفئتي تحت 18 و 20 عاما، للموسم الرياضي 21/20.

وتم تحديد المنافسات النهائية لنهائيات ليبيا تحت 18 عاما، في الثامن و التاسع من شهر يوليو المقبل ، وذلك يومي الخميس والجمعة بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

كما تم تحديد نهائيات ليبيا تحت 20 عاما في التاسع والعشرون والثلاثون من شهر يوليو المقبل، وذلك بقاعة طرابلس الكبري يومي الخميس والجمعة من ذات الشهر. (وال – بنغازي) س ا

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