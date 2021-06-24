لاروخا تصالح مناصريها وتعبر المجموعات

ذاتها عادت إسبانيا من بعيد بعد إكتساحها لسلوفاكيا بخماسية دون مقابل على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة أمم أوروبا “يورو 2020” .

وتقدم منتخب لاروخا بالتسجيل في الدقيقة الثلاثين بعد خطأً الحارس مارتن دوبرافكا، وأضاف إيميريك لابورت الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عزز بابلو سارابيا التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة والخمسين، وأضاف فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة السابعة والستين، قبل أن يختتم المنتخب الإسباني الخماسية بهدف يوراي كوتشكا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده .

لتصعد إسبانيا إلى ثمن النهائي بعدما وصلت إلى خمس نقاط في المركز الثاني خلف السويد صاحبة الصدارة فيما توقفت سلوفاكيا عند ثلاث نقاط لتودع المنافسات .

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