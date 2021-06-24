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السامبا تحسم تأهلها بانتصار رابع في كوبا أميركا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسمت البرازيل صدارة المجموعة الثانية في بطولة كوبا أميركا وذلك عقب فوزها على كولومبيا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة

وتقدمت كولومبيا بهدف لويس دياز في الدقيقة العاشرة بطريقة رائعة ، وأنتظرت السامبا حتى الدقيقة الثامنة والسبعين ليسجل لها روبيرتو فيرمينيو هدف التعادل بكرة رأسية، قبل أن يسجل كاسيميرو هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع برأسية مركزة .

لتحقق البرازيل العلامة الكاملة مسجلة انتصارها الثالث توالياً لتصل للنقطة التاسعة فيما تحتل كولومبيا الوصافة برصيد أربع نقاط .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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