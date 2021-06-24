النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تعلن فتح باب الانتساب إلى النقابة للعام 2021

بنغازي 24 يونيو 2021 (وال) – أعلنت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين عن فتح باب الانتساب إلى النقابة للعام 2021 للذين يرغبون في الاشتراك لأول مرة وذلك بإحضار المستندات المطلوبة.

وحددت النقابة مصوغات الانتساب في إحضار إفادة من المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها الراغب في الانتساب، سواء أكانت راديو أو أتحاد أو نادي أو تلفزيون أو صحيفة أو موقع أخباري.

كما طلبت تعبئة استمارة الانتساب، وإحضار صورة شمسية وقيمة الاشتراك.

وأشارت النقابة إلى أن طلبات الانتساب تقدم لرؤساء فروع النقابة، مؤكدة أنها لن تقبل الطلبات بعد انتهاء المدة المذكورة في 30 يوليو المقبل.( وال – بنغازي) م ب

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