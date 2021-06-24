ضربة موجعة لـ”هولندا” في اليورو

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم بأن مهاجم المنتخب الهولندي، لوك دي يونغ، سيغيب عن باقي البطولة بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة في آخر تدريبات المنتخب.

وتعرض دي يونغ إلى إصابة خلال إلتحامه مع زميله كودي جاكبو في تدريبات الثلاثاء والتي أعقبت تأهل هولندا بعد فوزها على منتخب مقدونيا الشمالية في آخر مواجهاتها في دور المجموعات.

وبحسب الاتحاد الهولندي لكرة القدم فإن مهاجم إشبيلية قد أجرى فحوصات مكثفة أثبتت إصابته في الرباط الداخلي للركبة ولن يستطيع تكملة المشوار مع الطواحين خلال باقي مشوار اليورو إلا أن قوانين اليويفا لن تسمح باستبدال اللاعب مع وصول البطولة إلى الدور ثمن النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية