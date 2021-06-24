ديجان يتغيب عن قيادة الأهلي في ديربي بنغازي

أخبار ليبيا 24

أكد النادي الأهلي بنغازي أن مدرب فريقه الأول لكرة القدم الصربي، ديجان أرسوڤ، سيغيب رسميا عن قيادة الفريق خلال لقاء الديربي الذي سيجمع فريقه مع منافسة التقليدي النصر يوم السبت المقبل ضمن الجولة 14 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بـ فسيبوك أن سبب غياب المدرب الصربي يعود لظروف زوجته الصحية، مما تسبب في منعه من التواجد مع الفريق في مدينة بنغازي.

وأعلن الأهلي على جاهزية 6 لاعبين لمواجهة النصر وهم الثلاثي المحترف افيونج وأوتارا وكانوتي بالإضافة إلى جبريل مرسال و سعيد النايلي وأبوبكر بو عقيلة.

ويتصدر الاهلي بنغازي فرق المجموعة الأولى برصيد 37 نقطه بينما يحل النصر ثانيا في المجموعة برصيد 34 نقطة وذلك بعد مضي 13 جولة من عمر الدوري الليبي.