وزير الرياضة يعد العدة لعودة قناة ليبيا الرياضية “بقوة”

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) – ضمن خطواته لتحقيق التواصل الثقافي الرياضي من خلال بناء مؤسسة إعلامية رياضية قوية، أجرى وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالشفيع الجويفي زيارة ميدانية لمقر قناة ليبيا الرياضية .

واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير العمل في القناة ، واستمع إلى شرح مفصل حول الخطة البرامجية للقناة ، كما تم الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه الكوادر الوظيفية بالقناة في مجالات التقديم والإعداد والمونتاج والتصوير والجرافيكس والنقل.

وعقد الجويفي اجتماعا موسعا مع الكوادر الإدارية والفنية بالقناة، وعبر الوزير عن شكره لكوادرها الإبداعية. مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون بالقناة رغم شح الإمكانيات والصعوبات التي واجهت القناة في الفترة السابقة ،لافتا إلى

أهمية دور وسائل الإعلام الوطنية في نشر ثقافة التصالح والتقارب

وأكد أن الرياضة هي مفتاح المصالحة الوطنية ، مشددا على أهمية نبذ الفرقة والخلاف والعمل كفريق وجسد واحد من أجل تقديم خدمة متميزة تليق بالجمهور الليبي.

وفي ختام زيارته أكد السيد الوزير وقوف الوزارة مع كل العاملين والحرص على تلبية احتياجاتهم في حدود الإمكانيات المتاحة بما يمكن القناة من أداء رسالتها الإعلامية. (وال – طرابلس)

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