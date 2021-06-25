التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المحلة والخُمس

انتهت مباراة فريقيْ المحلة والخُمس بالتعادل الإيجابي، بهدفيْن لكلّ فريق، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمرحلة الإياب للدوري الممتاز، لفرق المجموعة الثانية.

وتقدّم فريق المحلة في النتيجة مطلع الدقيقة الثالثة، عن طريق لاعبه عمر بلحاج، وعدّل الخُمس النتيجة عن طريق عبدالرؤوف الشبلي في الدقيقة الـ 48، ليضيف زميله عمر القليب الهدف الثاني للخمس في الدقيقة الـ 62.

وفي الحصة الثانية؛ خطف فريق الخُمس التعادل عن طريق عمر بلحاج في الدقيقة الـ 86، ليرفع الخُمس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بينما يصل المحلة إلى النقطة الـ 17.

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