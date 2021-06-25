غياب مدرب الأهلي بنغازي أرسوف عن مواجهة الديربي

أعلن المركز الإعلامي للنادي الأهلي بنغازي، عن غياب مدربه الصربي ديجان أرسوف، عن القمة المرتقبة التي ستجمع الفريق أمام جاره النصر، لحساب الجولة الثالثة إياب الدوري الممتاز.

ويعود سبب غياب المدرب الصربي، إلى سفره في الأيام الماضية؛ للاطمئنان على صحة زوجته، وتعذر التحاقه بالفريق في المرحلة الحالية.

وكان أرسوف قد غادر في الأيام الماضية إلى صربيا، بعد الاتفاق مع مجلس إدارة النادي، وقد غاب عن مواجهة الفريق الماضية أمام الأنوار، لحساب الجولة الثانية، والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدفٍ دون ردٍّ.

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