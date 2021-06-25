الدوري الليبي الممتاز .. بهدف “لويس جيروم” خليج سرت يتفوق على الأنوار

تقرير : سيف النصر أنبية

بنغازي 25 يونيو 2021 (وال) – عاد فريق خليج سرت الأول لكرة القدم بفوز ثمين وغال من مدينة بنغازي، عقب تفوقه على الأنوار بنتيجة هدف وحيد،وذلك لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي قادها الحكم ( رافع الحوتي ).

المباراة التي جرت – أمس الخميس – على أرضية شهداء بنينه الدولي، تحصل فيها فريق الأنوار على ركلة جزاء مبكرا، وذلك بعد عرقلة اللاعب ( عمر تيمر ) من قبل المدافع ( عبدالقادر حويلات )، لكن العاجي ( باكايوكو صامويل ) لم يفلح في ترجمتها ألى هدف، أذا وجدت كرته تمركز ممتاز للحارس ( كمال بلعيد ) الذي صدها بكل إقتدار وبراعة تامة.

وحاول خليج سرت في الدقيقة ( 18) بتصويبه من خارج مناطق العمليات نفذها اللاعب الموريتاني ( ياسين الشيخ ) مرت بمحاذاة القائم الإيسر لحارس الأنوار، في المقابل لم يستغل العاجي (باكايوكو صامويل) خطأ أحد مدافعي خليج سرت، مسددا كرة قوية في الدقيقة ( 24 ) مرت بجانب القائم.

وأبعد حارس الأنوار ( جلال محمد ) في الدقيقة ( 33 ) تسديد (علي رزق ) إلى ركنية، وحرمت العارضة في الدقيقة ( 39 ) تصويبة اللاعب ( سالم ضيف الله ) متدخلا معها الحارس( جلال محمد ) مبعدها إلى ركنية.

في النصف الثاني من المقابلة، حول كلا الفريقان تنظيم صفوفهما أكثر، والظهور بمستوى أفضل من الشوط الأول، حيث كانت رغبة خليج سرت كبيرة في افتتاح التسجيل، ولوحظ ذلك من خلال وقوف لاعبيه بشكل منتظم في الخطوط الثلاثة.

ولعل أبرز أحداث اللقاء هي الدقيقة ( 72 ) هو هدف السنغالي (لويس جيروم ) مستفيدا و مستغلا الكرة التي لعبها (أحمد جمال) بعد مراوغته لحارس الأنوار (جلال محمد) لترطدم كرته بالعارضة وتعود على رأس المحترف ( لويس جيروم ) مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

وكاد السنغالي ( لويس جيروم ) مضاعفة النتيجة بهدف ثان، إلا أن العرضية التي لعبها ( علي رزق ) علت العارضة بامتار قليلة، وكان ذلك في الدقيقة ( 80 ).

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق خليج سرت ( 28 ) نقطة، محتلا بها المرتبة الخامسة على سلم ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الأنوار عند النقطة ( 7 ) واقعا في الترتيب ما قبل الأخيرة بذات المجموعة.

طاقم التحكيم

هذا وتوسط لقاء خليج سرت و الأنوار الحكم ( رافع الحوتي ) بمساعدة كل من مساعد أول ( محمد بلعم ) ومساعد ثان ( عبدالله الشكري )،و ( محمد يونس ) حكما رابعا،و ( إبراهيم الفاخري ) مراقبا فنيا للقاء.

مخالفات وتسللات الفريقان

هذا وأحتسب حكم اللقاء ( رافع الحوتي ) طوال المباراة ( 34 ) مخالفة، حيث نال خليج سرت ( 20 ) مخالفة، في حين تحصل الأنوار على ( 14) مخالفة، فيما إحتسب حكما الراية على الفريقان ( 6 ) تسللات لكل منهما ( 3 ).

واشهر حكم الساحة ( رافع الحوتي ) الكرت الأصفر في أربعة مناسبات، منها إثنان للأنوار من نصيب (أدم جبريل ) في الدقيقة (44)،والعاجي ( دوفو ) في الدقيقة ( 64 )، فيما أشهر الحكم الإنذار لمصلحة خليج سرت على مرتين الأول للمدرب المساعد للفريق التونسي ( أنيس الباز ) في الدقيقة ( 53 )، واللاعب ( علي رزق ) في الدقيقة ( 75 ).(وال – بنغازي)

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