“قائد هولندا” يطالب يويفا بحماية اللاعبين من العنصرية

طالب قائد المنتخب الهولندي جورجينيو فينالدوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحماية اللاعبين في مواجهة الإهانات العنصرية التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال مباريات ثمن نهائي اليورو .

وقال فينالدوم بأن اليويفا يجب أن تتفهم وضعية اللاعبين، وهي متواجدة لحماية كل اللاعبين من الإهانات والعنصرية التي تحدث خلال المباريات، وأشار فينالدوم إلى أن ماحدث في بودابست في مباراة البرتغال أمام فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعد تعرض كيليان مبابي لإهانات عنصرية يجب أن لايتكرر ويجب اتخاذ خطوات حاسمة من الحكام أو الاتحاد الأوروبي لكي لاتكرر مثل هذه الأشياء .

وتواجه هولندا نظيرتها التشيك على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست ضمن دور الستة عشر من البطولة .

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