اليوم .. ثلاث مباريات لإياب الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز

بنغازي 25 يونيو 2021 (وال) – جرت اليوم مباريات الجولة الثالثة إياب لفرق المجموعتين الأولى والثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وذلك بإقامة ثلاثة مباريات وزعت على ثلاثة ملاعب.

هذا وتفوق فريق الاتحاد على ضيفه رفيق بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

وعلى ملعب شهداء بنينه فقد فريق التعاون مباراته أمام مستضيفة الهلال بنتيجة هدفين دون رد، فيما ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما لقاء الاتحاد المصراتي والمدينة، وذلك على أرضية ملعب مصراتة.(وال – بنغازي) س أ

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