بهجوم شرس ودفاع لايقهر .. إيطاليا تطمح لكتابة تاريخ جديد

تقرير 218

بعد ضمان التأهل بسهولة إلى دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا، تسعى إيطاليا لاستكمال مشوارها التاريخي والعبور إلى دور الثمانية بين المنتخبات الأبرز في القارة عندما تلاقي النمسا في أولى مواجهاتها خارج الأولمبيكو في النسخة الحالية .

بعثة الأتزوري وصلت إلى لندن في مواجهة سيكون ملعب ويمبلي التاريخي شاهداً على وصول منتخب جديد إلى ربع النهائي، أفضلية إيطالية أمام الطموح النمساوي الذي يصل للمرة الأولى لثاني أدوار اليورو .

الخبر السار في تدريبات الأتزوري هو عودة المدافع جورجيو كيليني بعد الإصابة خلال مواجهة سويسرا، وغيابه عن آخر المباريات أمام ويلز والتي أكدت خلالها السكوادرا أتسورا إلى أنها من بين المرشحين للذهاب بعيداً مع سلسلة متواصلة من الانتصارات المتتالية دون استقبال أي هدف منذ أحدى عشر مباراة .

النمسا وصيفة المجموعة الثالثة فعلت المفاجأة وحقق رفقاء دافيد ألابا وماركو أرناتوفيتش كل مايلزم نحو العبور من دور المجموعات إلا أن الفارق الفني الواضح بينها وبين إيطاليا قد يقلص فرص تأهلها إلا بوجود مفاجاة مدوية ، مواجهة المنتخبين تعد الرابعة عشرة رسمياً حيث حققت الانتصار عشر مرات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات وهو الأمر الذي يعطي أفضلية للأتزوري لحسم المواجهة .

الأتزوري وبقيادة مانشيني يسعون لمواصلة المشوار وتحقيق الفوز الحادي والثلاثين على التوالي ليعادل رقمه القياسي المسجل في عام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين .

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