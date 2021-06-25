وزير الرياضة يبحث احتياجات اللجنة البارالمبية الليبية

طرابلس 25 يونيو 2021 (وال) – عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي الخميس اجتماعا مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الليبية برئاسة السيد خالد الرقيبي، في مقر اللجنة بطرابلس.

وتناول الإجتماع عرض رزنامه البرامج والمناشط السابقة لرياضة ذوي الإعاقة في ليبيا.

ووقف الوزير على الصعوبات والعراقيل التي تواجه الألعاب الرياضية ومنتسبي البارالمبية الليبية والأندية.

وتطرق الاجتماع لأهمية التوسع في توفير المنشآت والصالات والملاعب الرياضية المخصصة لهذه الفئة.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير مساندة الوزارة ووقوفها مع البارالمبية، وذلك بتوفير جميع المتطلبات وفق المعايير والقوانين واللوائح المعمول بها. (وال – طرابلس)

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