قنبور لـ218: أتأهب لـ”مشاركة مشرفة” في أولمبياد طوكيو

خاص 218

قال الجداف الدولي الليبي حسين قنبور خلال تصريحات لـ218 بأنه مستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” والتي ستنطلق في 23 يوليو وتتواصل حتى 8 أغسطس المقبلين .

وأشار قنبور في تصريحاته إلى أن استعداداته للمشاركة الأولمبية أنطلقت منذ فبراير الماضي في تونس وتواصلت حتى الحادي والعشرين من يونيو الجاري قبل التوجه إلى إيطاليا لخوض معسكر جديد في مدينة صقلية بواقع 10 حصص تدريبية خلال الأسبوع بإشراف من المدرب التونسي أنيس الجويني .

وعبر بطل التجديف الليبي إلى أن تحضيراته في إيطاليا ستستمر حتى السادس عشر من يوليو المقبل، لينتقل بعدها إلى ليبيا قبل السفر إلى اليابان للمشاركة الأولمبية المرتقبة في الثامن عشر من يوليو المقبل .

وعن الطموح الذي يسعى لتحقيقه للمشاركة الثانية في الأولمبياد قال الرياضي الليبي: “سأواصل التدريبات بشكل مكثف حتى أظهر بمظهر مشرف للرياضة الليبية في الحدث الرياضي الأكبر عالمياً” .

وذكر قنبور إلى أن الفترة التي توقف خلالها النشاط الرياضي في أغلب دول العالم بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا أثرت في كل رزنامة التحضيرات الخاصة به، مشيراً إلى أن تدريباته تواصلت في المنزل حتى تحديد موعد جديد لإقامة الألعاب في الصيف الحالي بعد تأجليها لمدة عام .

وتعرض حسين قنبور إلى إصابة على مستوى أربطة الركبة بعد معسكره الأول في تونس العام الماضي لكنه أجتهد للعودة من أجل المشاركة بقوة في المحفل العالمي .

وبحسب قنبور فإن اللجنة الأولمبية الليبية لم تتواصل معه خلال معسكره الحالي، ولم تكشف لن برنامجه الإعدادي الخاص وذلك قبل السفر إلى اليابان، وأكد بطل التجديف إلى أن كل وسائل الدعم خلال المرحلة الحالية جاءت كمنحة تدريب من من قبل الاتحاد الدولي للتجديف ، وبحسب التصريحات كشف قنبور إلى أن اللجنة الأولمبية من المفترض أن تتكفل بكامل مصاريف المعسكر الإعدادي وذلك من أجل تقديمه لأفضل نتائج خلال المشاركة الأولمبية .

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