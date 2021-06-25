الدوري الليبي الممتاز – الهلال يواصل سلسلة إنتصاراته بتفوقه على التعاون

تقرير : سيف النصر أنبية

بنغازي 26 يونيو 2021 (وال)- يواصل فريق الهلال لكرة القدم سلسلة انتصاراته وعروضه القوية، عقب تفوقه على ضيفه التعاون بثنائية نظيفة، وذلك لحساب ثالث مباريات مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان – الجمعة – على أرضية ملعب شهداء بنينه الدولي.

هذه المقابلة التي أدارها الحكم – (أيوب الفرجاني)، شوطها الأول لم يشهد فرص خطرة على المرميين، أذ كانت الهجمات قليلة، ففي الدقيقة( 19 ) مرت رأسية مهاجم الهلال ( عبد السلام الفيتوري ) بمحاذاة القائم الأيمن للحارس ( أحمد بلعيد ).

وكاد اللاعب ( أسامة بلعيد ) في الدقيقة ( 38 ) زيارة شباك شقيقة حارس التعاون ( أحمد بلعيد )، إلا أن كرته مرت فوق العارضة بأمتار قليلة، وشهدت الدقيقة ( 40 ) تصويبه قوية من ( فيصل البدري ) لكن التصويبة مرت بجانب القائمة الإيسر.

التعاون المتكتل دفاعيا و المعتمد على الهجمات العكسية ظهر في الدقيقة ( 42 ) بكرة قوية صوبها لاعبه ( رمزي صالح ) من خارج مناطق الجزاء ذهبت جانب القائم الأيمن للحارس ( حسام أمبية ) لتنتهي بعدها مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في النصف الثاني المباراة زادت سرعتها، وأصبح كل فريق باحثا أكثر عن هدف الافتتاح، ولم يستغل مهاجم التعاون ( الشامخ القذافي ) سوء تمركز مدافعي الهلال، عندما أطاح بالكرة في الخشبات الثلاثة للحارس ( حسام أمبية )، وذلك عند مطلع الدقيقة ( 49 ).

وأحتسب حكم اللقاء ( أيوب الفرجاني ) ركلة جزاء لفريق الهلال، وذلك في الدقيقة ( 51 )، تقدم لها اللاعب ( فيصل البدري ) فطاوعته الكرة مترجما بذلك ٱول أهداف اللقاء، وواضعا التعاون في ورطة.

الهلال بعد هدف السبق، كثف من هجماته على مرمى التعاون،حيث ارتطمت تسديدة اللاعب ( عبدالسلام الفيتوري ) بالقائم الأيمن، تليها تصويبة ( مصطفي التاجوري ) والتي إرتطمت بالقائم الأيسر للحارس ( أحمد بلعيد ).

وحملت الدقيقة ( 90 ) ماهو مطمئن للهلال عندما نجح لاعبه المحترف المالي ( مختار سيسي ) من مضاعفة النتيجة بهدف ثان، وذلك عندما استثمر تمريرة زميلة ( مصطفي التاجوري ) بنجاح، ومعها تنتهي المباراة على واقع هدفين نظيفين.

وبهذا الفوز رفع فريق الهلال رصيده من النقاط إلى ( 32 ) نقطة محتلا بها الترتيب الثالث على سلم ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة ( 9 )، واقعا بذلك في الترتيب التاسع بذات المجموعة.

طاقم التحكيم

هذا وتكون طاقم تحكيم مباراة الهلال والتعاون من حكم ساحة ( أيوب الفرجاني ) بمساعدة كل من ( عبد الله الترهوني ) مساعد أول، و ( أحمد ضيف ) مساعد ثان،و ( موسي العريبي ) حكما رابعا، فيما أسندت مهمة مراقب المباراة للحكم الدولي الأسبق ( عمر جمعة ). (وال – بنغازي) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال