الدوري الليبي الممتاز .. الاتحاد يعبر رفيق بثلاثية ويتربع على صدارة المجموعة الثانية

تقرير : سيف النصر أنبية

طرابلس 26 يونيو 2021 (وال)- عزز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صدارته لفرق المجموعة الثانية، إثر تغلبه على ضيفه رفيق بنتيجة ثلاثية نظيفة، وذلك في إطار لقاءات الجولة الثالثة لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المواجهة التي سيطر وهيمن عليها الاتحاد جرت – أمس الجمعة – على أرضية ملعب طرابلس الدولي، حيث بادر الاتحاد افتتاح التسجيل في الدقيقة ( 13 )، وذلك برأسية بارعة للاعبه ( عمر الخوجة )، بعد أن استثمر العرضية المثالية والمتقنة التي لعبها زميله ( محمد المنير ).

وشهدت الدقيقة ( 23 ) موعدا للهدف الثاني، والتي فيها أرسل التونسي ( غازي العيادي ) كرة طويلة قبل منتصف الملعب لزميله التونسي الأخر ( علي العامري ) والذي بدوره استقبل الكرة مراوغة المدافع ( حاتم عبدالله ) واضعا كرته داخل شباك عبد ( الرحيم زقروبه ) معلنا بذلك عن ولادة الهدف الثاني للاتحاد.

واختتم مسلسل أهداف الاتحاد الثلاثية المدافع ( المعتصم بالله صبور ) والذي قام بمتابعة الكرة المرتدة من حارس المرمى ( عبد الرحيم زقروبه ) الذي أبعد في المرة الأولى رأسية المهاجم ( علي العامري )، وذلك في الدقيقة ( 3 – 90 ).

وبهذا الفوز يواصل الاتحاد نتائجه الإيجايية متصدرا ومتربعا على فرق المجموعة الثانية برصيد ( 34 ) نقطة، بينما تجمد رصيد رفيق عند النقطة ( 13 ) محتلا بها المرتبة التاسعة.(وال – طرابلس)

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