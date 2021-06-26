الاتحاد يتفوق على رفيق بثلاثية نظيفة.. ويتمسّك بالصدارة

واصل الاتحاد صدارته لفرق المجموعة الثانية، عقب فوزه على حساب ضيفه رفيق بثلاثية دون ردٍّ، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب للدوري الممتاز.

وافتتح عمر الخوجة أهداف الاتحاد في الدقيقة الرابعة، بينما تكفل زميله التونسي علي العمري بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21.

وفي الشوط الثاني؛ أكد المدفع المعتصم صبو تفوّق الاتحاد؛ بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

ورفع الاتحاد، بهذا الانتصار، رصيده إلى النقطة 34 في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد رفيق عند النقطة 13 في المركز التاسع.

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