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ويلز والدنمارك تفتتحان مواجهات ثمن نهائي اليورو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفتتح مساء اليوم أولى مباريات دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا حيث ستجمع بين منتخبي ويلز والدنمارك على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام .

وتفتقد ويلز في مباراة اليوم لجهود لاعب الوسط أمبادو بعد طرده خلال المباراة الأخيرة بدون المجموعات أمام إيطاليا ليتم إيقافه لمباراة واحدة، فيما سيواصل نجم الدنمارك كريستيان إيركسن غيابه عن المواجهات بعد أزمته الصحية وإجراءه لعملية على مستوى القلب .

وكانت ويلز قد حجزت مكانها في ثمن النهائي بعدما جاءت في المركز الثاني في المجموعة الأولى بأربع نقاط خلف إيطاليا صاحبة الصدارة، فيما احتلت الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف بلجيكا المتصدرة بعد فوزه الكبير على روسيا برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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